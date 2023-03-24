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Российские войска продолжают уничтожать военную технику ВСУ. В Интернете появилось видео, как оператор дрона с ювелирной точностью выводит из строя вражеский танк. Ролик публикует портал “Военное дело”.

На кадрах, снятых с беспилотника, который совершил подрыв украинской техники, видно, что дрон завис над украинским танком. Некоторое время оператор беспилотного аппарата наводит прицел. Затем от коптера отстёгивается взрывное устройство и попадает точно в открытый люк танк. Тут же происходит подрыв, и бронемашина загорается изнутри.

Где и когда было снято видео, не уточняется. О том, что танк принадлежит ВСУ свидетельствуют кресты, нанесённые белой краской на бронетехнику, а также нарисованный на танке украинский флаг.

Ранее эксперты отмечали, что военный конфликт между Россией и Украиной показал возрастающую роль беспилотных летательных аппаратов при современном ведении боевых действий.

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