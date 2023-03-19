Успешную работу системы катапультирования из вертолёта Ка-52 (“Аллигатор”) удалось заснять. Уникальные кадры публикует издание “Русская Весна” (“РВ”).

На видео заметно, как в вертолёт попадает вражеская зенитная ракета. Вслед за этим с боевой машины слетают лопасти – они отстреливаются специальным механизмом, а затем характерный дым демонстрирует, что активированы двигатели катапультных кресел.

Где и когда было сделано видео, не уточняется. “РВ” напоминает, что “Аллигатор” – единственный в мире вертолёт, на котором существует система катапультирования. За время специальной военной операции известно об одном случае, когда система катапультирования спасла жизнь российскому вертолётчику. Произошло это в самом начале СВО, уточняется в публикации. Вероятно, на новом видео ещё один похожий случай.