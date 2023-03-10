Индийское подразделение автомобильного производителя из Южной Кореи опубликовало в Сети новые официальные фотографии интерьера обновленной модели Hyundai Verna. Под таким названием на рынке Индии продается хорошо известный российским покупателям седан Hyundai Solaris.

Как следует из опубликованных в Сети снимков, новое поколение популярного седана обзаведется в салоне приборной панелью выполненной в виде ЖК-экрана. Таким образом, панель приборов Hyndai Solaris нового поколения будет объединена одной длинной горизонтальной изогнутой линией с головной мультимедийной системой.

Сообщается, что диагональ каждого из экранов составит по 10,25 дюймов. При этом дефлекторы системы вентиляции автомобиля теперь смещены ниже. Также на центральной консоли будет размещено сенсорное управление климатической системой автомобиля. В максимальной комплектации музыкальная система будет насчитывать 10 динамиков фирмы Bose, а передние сиденья будут оборудованы системой вентиляции и подогревом.