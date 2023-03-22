Издание “Русская Весна” (“РВ”) опубликовало видеокадры боя с участием натовской техники на артёмовском направлении. Ролик был снят на украинской стороне.

На кадрах заметно, как рядом с позициями украинских военных постоянно перемещаются в разных направлениях бронетранспортёры. Утверждается, что это американские и нидерландские БТРы M113 и YPR-765. Постоянное движение техники – тактический приём “карусель”. Его суть в том, чтобы затруднить попадание по бронемашинам, которые участвуют в бою. Лишь на короткое время они “открываются” для поражения.

“РВ” отмечает, что на видео – кадры боя на ближней дистанции: ни российская, ни украинская артиллерия не наносят удары, поскольку могут поразить своих.

Бои за Артёмовск (Бахмут) продолжаются уже несколько месяцев. Сейчас значительную часть населённого пункта контролируют российские силы, ВСУ несут тяжёлые потери.