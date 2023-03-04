В Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» были опубликованы кадры, снятые боевиками украинской диверсионной группы, принимавшими непосредственное участие в нападении на поселок в Брянской области Российской Федерации 2 марта 2023 года.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как группа украинских боевиков передвигается в лесной местности со стрелковым оружием натовского производства в руках. Один из боевиков снимает на камеру диверсионную группу. Некоторые из них специально позируют и общаются между собой на русском языке.

По словам российского политолога Сергея Маркова, лидер РДК (террористическая группа, запрещенная на территории Российской Федерации) Капустин-Никитин ранее в социальных сетях демонстрировал свое удостоверение военнослужащего ВСУ. Таким образом, террористический акт, совершенный группировкой РДК на территории Брянской области, был организован при участии Главного управления разведки Минобороны Украины.