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Пресс-служба ВМС Индии опубликовала кадры успешных испытаний своей ракеты MRSAM класса «земля-воздух» средней дальности для уничтожения надводной цели. Таким образом, индийские военные применили зенитную ракету в качестве средства противокорабельной борьбы, запустив ее с борта эсминца Visakhapatnam.

Командование военно-морских сил Индии в результате проведения успешных испытаний подтверждает возможность применения своей зенитной ракеты в качестве средства борьбы с надводными средствами. На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть пуск управляемой ракеты с борта индийского военного корабля.

Напомним, что ракета MRSAM является локализованной в Индии версией ракеты Barak-8 разработки израильских военных инженеров. Производство данной управляемой ракеты было организовано на территории Индии с постепенным увеличением количества индийских комплектующих. Как сообщает оборонное ведомство Индии, уже в ближайшем будущем страна сможет наладить выпуск данных ракет полностью из отечественных комплектующих.

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