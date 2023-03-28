Боевики киевского режима в очередной раз ударили по городу Донецк. Ресурс «Русская весна» опубликовал кадры с ужасающими последствиями обстрела со стороны ВСУ.

Сообщается, что националисты вели обстрел с территории поселения Нетайлово. Всего по городу было выпущено три 152-мм артиллерийских снаряда. Если смотреть по калибру, то вероятнее всего украинцы для обстрела использовали старые артиллерийские системы советского образца.

В результате удара двое местных жителей тяжело ранены, один из них потерял обе ноги. Именно его можно увидеть на опубликованном снимке. Мужчина в возрасте около 50 лет сидит на тротуаре без ног, под ним лужа крови. Все пострадавшие сейчас находятся в больнице.

Также после обстрела сгорели несколько машин, которые были рядом припаркованы.