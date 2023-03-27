К концу весны в распоряжении российских военных появятся новые беспилотники-камикадзе от компании «Энергоинновация». Сейчас они проходят финальные испытания, рассказал портал «Военное обозрение».

Барражирующие боеприпасы смогут преодолевать расстояние до 30 километров. Вес боевой части составит 5 килограммов, чего вполне достаточно для уничтожения мест размещения противника, его опорных пунктов, боевой техники и тяжелого вооружения.

Представители компании «Энергоинновация» заявляют, что испытания уже вышли на финишную прямую. После отправки дронов в зону СВО они могут дорабатываться с учетом поведения в реальной боевой обстановке, а также замечаний и пожеланий военнослужащих.

Напомним, российские ВС сейчас активно используют дроны-камикадзе «Ланцет», уничтожающие как скопления живой силы, так и бронетехнику противника.