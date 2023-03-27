В распоряжении российских ВС вскоре появится наземный беспилотный аппарат «Ёжик», предназначенный для уничтожения танков, бронетранспортеров, боевых машин пехоты и другой техники противника.

Андрей Братеньков, который руководит группой разработчиков дрона, рассказал агентству ТАСС, что речь идет об очень дешевом, но в то же время достаточно эффективном аппарате. Он способен преодолевать расстояния до 5 километров, охотясь на вражескую бронетехнику и скопления живой силы, а также оснащается боевой частью весом в 5 кг.

Перемещается дрон на колесах, причем как бы он не перевернулся на неровностях и препятствиях, он все равно будет сохранять подвижность. Хорошая проходимость позволит «Ёжику» атаковать не только бронетехнику противника, но и укрепления ВСУ, уничтожая прячущийся там личный состав.