Российские конструкторы работают над уменьшенной версией антидронового ружья «Гарпун 3», вес которой составит не более 3 килограммов. Агентство ТАСС сообщает, что новое оружие будет сбивать вражеские беспилотники с дистанции до 600 метров.

Специалисты пока не раскрывают подробные характеристики новой разработки, однако отмечают, что одной из рабочих частот будет 900 МГц, на которой осуществляется управление всеми украинскими FPV-беспилотниками.

Напомним, компания «Технологии автоматизации и программирования» еще в 2019 году продемонстрировала антидроновое ружье «Гарпун-2М», которое, в отличие от самых первых моделей, имело значительно больше функций и обладало уникальными характеристиками. В ходе авиасалона МАКС-2021 была представлена усовершенствованная его версия «Гарпун-3», которая сейчас в основном и используется российскими военнослужащими.