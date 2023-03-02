ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В России ведутся работы по разработке нового вида военных операций, которые направлены на защиту от агрессии, которая может исходить со стороны Соединенных Штатов Америки. Об этом пишет издание «Военная мысль».

Один из авторов публикации, Игорь Фазлетдинов, командующий Ракетными войсками, указывает, что Америка постепенно утрачивает занимаемые ранее позиции в мире и винит в этом только Москву. По этой причине агрессия со стороны Вашингтона постоянно возрастает.

Авторы сделали предположение, что Штаты запланировали развалить Россию и для этого будет применена «Стратегическая многосферная операция».

Так, Пентагон рассчитывает при помощи мгновенного удара уничтожить до 70 процентов ядерных сил России, нейтрализовать ее носители ядерного оружия, а также нанести ядерный удар для ликвидации страны.

Чтобы не дать Америке реализовать этот план, специалисты России ведут разработку сил стратегического сдерживания.

Вам может понравиться

Семья украинских военнопленных добровольно вступила в состав российского батальона

Военнопленные Украины, которые находятся в российских колониях, решают целыми семьями перейти на сторону ВС России. Так, Кирилл Спасский, пограничник ВСУ, попавший в плен, рассказал РИА Новости, что в колонии встретил

Украинские спецслужбы начали комплексную атаку на Россию

В ночь на 28 февраля два российских региона подверглись атакам со стороны Украины. Об этом рассказала Елена Афонина, ведущая тв-канала Царьград. Украинцы запустили беспилотники по объектам на территории Адыгеи и

Ограничение полетов в Пулково оказалось тренировкой сил российской противовоздушной обороны

Украинские беспилотники в ночь на вторник атаковали несколько объектов одновременно в нескольких регионах России. Об этом сообщает «Коммерсант». При этом разрушений и пострадавших нет. После этого поступило сообщение, что небо