В России ведутся работы по разработке нового вида военных операций, которые направлены на защиту от агрессии, которая может исходить со стороны Соединенных Штатов Америки. Об этом пишет издание «Военная мысль».

Один из авторов публикации, Игорь Фазлетдинов, командующий Ракетными войсками, указывает, что Америка постепенно утрачивает занимаемые ранее позиции в мире и винит в этом только Москву. По этой причине агрессия со стороны Вашингтона постоянно возрастает.

Авторы сделали предположение, что Штаты запланировали развалить Россию и для этого будет применена «Стратегическая многосферная операция».

Так, Пентагон рассчитывает при помощи мгновенного удара уничтожить до 70 процентов ядерных сил России, нейтрализовать ее носители ядерного оружия, а также нанести ядерный удар для ликвидации страны.

Чтобы не дать Америке реализовать этот план, специалисты России ведут разработку сил стратегического сдерживания.