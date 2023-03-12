ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Под Кременной российские ВС стремительно перешли в наступление и вынудили обратиться в бегство вооруженные формирования Украины, сообщает портал «Русская весна».

Военные корреспонденты поясняют, что в районе Кременной ВС РФ успешно используют волнообразную тактику наступления, переходя к нему от активной обороны. В настоящий момент они атакую подразделения противника на линии Торское-Ямполовка, а также в направлении Серебрянского лесничества и Белогоровки.

Штурмовые группы российской пехоты идут на врага под прикрытием боевых машин пехоты и танков, которым ВСУ нечего противопоставить. Уцелевшие боевики отходят на заранее подготовленные запасные позиции, но и они вскоре попадут под огонь артиллерии и бронетехники ВС РФ.

Вам может понравиться

Полковник Алехин: Весенне-летняя кампания определит дальнейший сценарий и сроки СВО

С началом весны стартовала и решающая фаза специальной военной операции на Украине. Именно весенне-летний период продемонстрирует, как будет дальше развиваться противостояние РФ и НАТО, рассказал порталу Ura.ru военный эксперт Геннадий

Global Times: Санкции и поставки оружия на Украину не помогают Западу ослабить Россию

Ни западные санкции, ни накачивание Украины оружием не помогает Соединенным Штатам и их союзникам ослабить Россию. Ее армия по-прежнему остается мощной и несокрушимой, промышленность работает в штатном режиме, а вот

«РВ»: войска ВС РФ в ходе мощных боев форсируют Бахмутку и прорываются к центру Артемовска

Портал «Русская весна» продолжает освещать бои за Артемовск (после «декоммунизации» – Бахмут), которые идут уже в самом городе. Так, бойцы «Группы Вагнера» предпринимают попытки форсировать реку Бахмутка, чтобы выйти к