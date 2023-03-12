Под Кременной российские ВС стремительно перешли в наступление и вынудили обратиться в бегство вооруженные формирования Украины, сообщает портал «Русская весна».

Военные корреспонденты поясняют, что в районе Кременной ВС РФ успешно используют волнообразную тактику наступления, переходя к нему от активной обороны. В настоящий момент они атакую подразделения противника на линии Торское-Ямполовка, а также в направлении Серебрянского лесничества и Белогоровки.

Штурмовые группы российской пехоты идут на врага под прикрытием боевых машин пехоты и танков, которым ВСУ нечего противопоставить. Уцелевшие боевики отходят на заранее подготовленные запасные позиции, но и они вскоре попадут под огонь артиллерии и бронетехники ВС РФ.