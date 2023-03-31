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Видеозапись уничтожения очередной украинской колонны бронетехники опубликовал портал «Русская весна». Военные корреспонденты уточнили, что эпизод произошел в лесном массиве у Кременной, где ВСУ попытались провести разведку боем.

На кадрах видно, что артиллерийский удар ВС РФ выводит из строя идущие впереди боевые машины пехоты, призванные обеспечивать прикрытие основным силам. Из других БМП, идущих следом, высаживается десант для эвакуации раненых и организации некого подобия обороны, однако его накрывают новые снаряды. Огонь артиллерии корректировался с беспилотного аппарата, что исключало промахи.

Отлично отработала российская артиллерия и на Краснолиманском направлении, где уничтожено не менее 130 военнослужащих противника. Также ВСУ лишились двух автомобилей под Стельмаховкой и Новоселовским в ЛНР.

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