В Польше идут бурные обсуждения, касаемые связи папы Иоанна Павла II с педофилами. Информация опубликована в местных СМИ, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что священник на протяжении тридцати лет стоял во главе католической церкви. Теперь же в Польше вышел документальный фильм под названием«Францисканская, 3», где рассказывается о трех священниках.

Создатель фильма, Марцин Гутовский, провел расследование и рассказал в документальной киноленте, что Иоанну Павлу II, возглавляющему польских католиков, было все известно о случаях педофилии среди его подчиненных, но всех преступников священник покрывал. Герои киноленты подтвердили преступления духовника в отношении детей.

Руководство Польши в ответ на фильм заявило, что информация в отношении папы является клеветой, а все доказательства назвали «позорной кампанией».