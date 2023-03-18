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Огурцы и помидоры, привезенные из России, без всяких проблем продаются на территории Польши. Это все делается в обход введенных Западом санкций. Материал с такой информацией появился в немецком издании Berliner Zeitung.

Автор издания отмечает, что в результате проведения РФ спецоперации на Украине ЕС ввел многочисленные антироссийские санкции. Но он задается вопросом, что означает появление российских овощей на польских рынках. В публикации отмечается, что многие из европейских стран на самом деле прекратили торговые отношения с Россией.

По информации издания, на польском оптовом рынке в Бронише постоянно появляются партии овощей, привезенных с России. Отмечается, что стоимость российской продукции гораздо ниже, аналогичной из Евросоюза. И самое главное, что на всю российскую продукцию продавцы могут предоставить все необходимые документы и сертификаты. При этом, в издании отмечается, что на немецких рынках цены стремительно идут вверх на всю продукцию.

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