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Следователь-стажер МВД РФ признал свою вину в убийстве друга из-за долга в 150 тысяч рублей. Он рассказал, что предоставлял возможность жертве вернуть деньги, но тот постоянно находил причины этого не делать, сообщает телеграм-канал BAZA.

В результате стажер убил должника. Чтобы избавиться от тела, он его расчленил и разбросал по мусорным контейнерам в Подольске Московской области, где и произошло убийство.

Напомним, что в одном из таких контейнеров местные жители обнаружили отрезанную человеческую ногу и в ужасе связались с полицией. Правоохранители оперативно восстановили картину преступления и задержали подозреваемого, который уже дает признательные показания. Преступление произошло в начале марта.

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