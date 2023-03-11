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Днем 11 марта в городе Запорожье, который по-прежнему оккупирован украинскими ВС, прозвучали мощные взрывы. Назначенные Киевом власти заявляют, что удары пришлись по критической инфраструктуре.

На данный момент точной информации о пораженном в Запорожье объекте нет. На фото и видео, публикуемых жителями города, часть изображения искажена, чтобы не дать возможности определить место попадания ракет.

По предварительным данным, взрывы прогремели в районе крупнейших предприятий Запорожья – «Прогресс» и «Мотор-Сич». Сейчас именно там наблюдается активная работа экстренных служб. Не исключено, что именно эти заводы были целью атаки. Они используются для нужд ВСУ с самого начала конфликта.

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