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Секретарь горсовета подконтрольного киевскому режиму Запорожья Анатолий Куртев заявил, что в результате ночного удара российской ракетой поврежден один из объектов инфраструктуры. О каком именно объекте идет речь и где он находится, чиновник уточнять не стал.

По словам Куртева, на место уже выехали все экстренные службы, которые предпринимают меры для устранения последствий атаки.

Напомним, что в ночь на 31 марта объект инфраструктуры был поврежден и в Чугуеве Харьковской области. Информацию об этом озвучил глава администрации региона Олег Синегубов. Он также не завал местонахождение объекта, но уточнил, что погибших и раненых нет.

Напомним, ночью ВС РФ атаковали цели противника в Харькове и Запорожье, а также в Сумах, Херсонской области и в Киеве.

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