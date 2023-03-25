В Петербурге количество преступлений в отношении несовершеннолетних за последний год увеличилось на треть. Омбудсмен Северной столицы Анна Митянина рассказала, что ей ежегодно поступает несколько тысяч обращений, касающихся преступлений против юных петербуржцев.

Согласно официальной статистике, за последний год количество инцидентов насилия над детьми увеличилось на 32%. Осенью 2022 года детский омбудсмен Анна Митянина сообщила о росте преступлений против несовершеннолетних: в 2021-м было зафиксировано 2256 подобных случаев, а к 2022 году показатель вырос на треть.

Больше всего случаев выявлено в Красносельском, Красногвардейском и Приморском районах Северной столицы. Ранее прокуратура Петербурга рапортовала, что в 93% случаев преступления против детей совершают совершеннолетние граждане.

В пример можно привести инцидент, который произошел в феврале этого года. Экс-учитель биологии был приговорен к 17,5 годам колонии строго режима за 19 эпизодов насильственных действий сексуального характера.

Ранее СМИ писали, что за последние три года в городе на Неве на 45% выросло количество несовершеннолетних, которые употребляют наркотические вещества. Журналисты отмечают, что глава Петербурга Александр Беглов игнорирует проблему, касающуюся юных петербуржцев, а в Смольном продолжают сокращать финансирование программы по борьбе с наркотиками.