Рядом с метро у Порт-Роль в Париже, где проходят заседания французского Сената, собралось несколько тысяч человек, требующих выхода страны из НАТО, сообщает РИА Новости. Еще одно требование участников акции – это прекращение поставок оружия в Киев.

Акция называется «Марш за мир» и проводится по инициативе политической партии «Патриоты». Участники заявляют, что сегодня они митингуют под Сенатом, а в воскресенье переместятся на площадь Пале-Рояль.

Люди, вышедшие на митинг, скандируют: «Макрон, мы не хотим твоей войны!». Они требуют от главы государства вывести Францию из состава Североатлантического альянса, а самому отправляться в отставку.