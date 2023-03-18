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Рядом с метро у Порт-Роль в Париже, где проходят заседания французского Сената, собралось несколько тысяч человек, требующих выхода страны из НАТО, сообщает РИА Новости. Еще одно требование участников акции – это прекращение поставок оружия в Киев.

Акция называется «Марш за мир» и проводится по инициативе политической партии «Патриоты». Участники заявляют, что сегодня они митингуют под Сенатом, а в воскресенье переместятся на площадь Пале-Рояль.

Люди, вышедшие на митинг, скандируют: «Макрон, мы не хотим твоей войны!». Они требуют от главы государства вывести Францию из состава Североатлантического альянса, а самому отправляться в отставку.

«Макрона на пенсию, за вотум недоверия!», – звучит перед зданием Сената.

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