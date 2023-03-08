Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В районе населенного пункта Артемовск продолжаются ожесточенные боевые действия. Российские вооруженные силы нанесли удар по местам временной дислокации бойцов ВСУ, находившимся в окрестностях населенного пункта Часов Яр. Именно в этом районе украинские силы ускоренными темпами строят вторую линию обороны.

Сообщается, что среди ликвидированных украинских бойцов оказались те, кто принимал участие в расстреле российских военнопленных в Макеевке. Речь идет о военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Позиции украинских военнослужащих были уничтожены в результате точных ударов российской фронтовой авиацией.

В результате российского удара был ликвидирован, в том числе, и майор Андрей Луканюк, командующий 1-м десантно-штурмовым батальном. По некоторым данным, именно это подразделение принимало участие в расстреле российских военнопленных в Макеевке осенью прошлого года.

Вам может понравиться

Чешский наемник рассказал, как дрался ботинком в Артемовске из-за отсутствия патронов

Наемник, который приехал на Украину из Чехии, чтобы воевать на стороне ВСУ, рассказал, что в боях в Артемовске (укр. Бахмут), когда не было выхода, ему приходилось даже «драться ботинком», так

Леонков объяснил, почему российская армия не уничтожает пути снабжения ВСУ западной военной техникой

Как сообщает в своем материале «Московский Комсомолец», в окрестностях Артемовска (украинское название Бахмут) продолжаются ожесточенные боевые действия, несмотря на отсутствие необстреливаемых путей снабжения украинского гарнизона, обороняющего город. Военные эксперты сообщают,

Америке стало сложно поддерживать миф о поражении РФ на поле боя

Америке становится все труднее поддерживать сказку о том, что Москва скоро проиграет, а Киев одержит победу на поле боевых действий. Так считает журналист австралийского издания The Australian. В опубликованной статье