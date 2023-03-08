В районе населенного пункта Артемовск продолжаются ожесточенные боевые действия. Российские вооруженные силы нанесли удар по местам временной дислокации бойцов ВСУ, находившимся в окрестностях населенного пункта Часов Яр. Именно в этом районе украинские силы ускоренными темпами строят вторую линию обороны.

Сообщается, что среди ликвидированных украинских бойцов оказались те, кто принимал участие в расстреле российских военнопленных в Макеевке. Речь идет о военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Позиции украинских военнослужащих были уничтожены в результате точных ударов российской фронтовой авиацией.

В результате российского удара был ликвидирован, в том числе, и майор Андрей Луканюк, командующий 1-м десантно-штурмовым батальном. По некоторым данным, именно это подразделение принимало участие в расстреле российских военнопленных в Макеевке осенью прошлого года.