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Российский танк Т-90М «Прорыв» сильно отличается от американского M1 Abrams и имеет несколько существенных преимуществ. Одно из них – сравнительно небольшой вес, позволяющий легко преодолевать мосты и дороги, а также не тратить большое количество топлива в случае перемещения по грязи, отметил обозреватель американского издания Newsweek Майкл Пек.

Он заявил, что M1 Abrams – это «боров», который поглощает огромное количество топлива. Кроме того, он тяжелый и неповоротливый, что является минусом в городских боях.

Т-90М в отличие от него не требует регулярного обслуживания, он оснащен мощным и долговечным двигателем. В последней модификации его также наделили новой башней и более надежной защитой, что повысило выживаемость боевой машины.

Пек также заявил, что несмотря на эти преимущества, считает M1 Abrams лучше российского танка. Но отметил, что окончательный вывод можно будет делать только после встречи этих машин на поле боя.

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