Страны Североатлантического военного блока при оказании помощи Украине действуют исключительно в рамках международного права. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг – передаёт РИА “Новости”.

Слова Столтенберга прозвучали на брифинге в ответ на вопрос журналиста “Франс Пресс” о планах Великобритании направить на Украину снаряды с обеднённым ураном. Генеральный секретарь НАТО добавил, что всё делается в соответствии с законом.

Ранее в Минобороны Великобритании заявили, что кроме танков в распоряжение ВСУ страна направит боеприпасы, в состав которых входит уран. На Западе уверяют, что такое вооружение применяется десятки лет и не несёт никакой радиационной угрозы.

В то же время эксперты отмечают, что урановая пыль, которая образуется при подрыве указанных боеприпасов, негативно влияет на здоровье людей – в частности, она увеличивает риски возникновения онкологических заболеваний. В российском МИДе заявляли, что в случае, если такие снаряды действительно отправят украинской армии, то для Лондона “это плохо кончится”.