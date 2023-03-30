На Краснолиманском направлении российские ВС активно используют тяжелые огнеметные системы «Солнцепек», способные уничтожать живую силу противника в укрытиях и мощных фортификационных сооружениях. За минувшие сутки расчеты ТОС-1А разгромили три опорных пункта противника.

Начальник пресс-службы группировки войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что точное местоположение вражеских опорников было определено российскими разведчиками. Они передали информацию в командный пункт, который принял решение задействовать именно «Солнцепеки». Расчетам оставалось только выехать на ударную позицию и атаковать обнаруженные объекты.

Термобарические снаряды сделали свое дело – все три опорных пункта были успешно уничтожены вместе с боевиками и техникой. Напомним, российские ВС продолжают удерживать инициативу на всех ключевых участках линии соприкосновения. Украинские войска пытаются оказывать сопротивление, но добиться успехов им не удается.