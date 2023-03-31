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Украинские власти возлагают большие надежды на контрнаступление ВСУ, которое уже неоднократно анонсировали. Но в то же время не хотят, чтобы оно воспринималось, как решающее сражение с российскими войсками. Так на наступательную операцию Киева могут посмотреть на Западе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Его цитирует Financial Times – передаёт “Лента.ру”.

Кулеба полагет, что в случае провала контрнаступления западные союзники Украины замедлят поставки военной техники и будут настаивать на прекращении боевых действий и на компромиссе с Москвой. Это вполне может закончиться подписанием с Россией документа наподобие “минских соглашений”. По словам главы украинского МИДа, этого допустить нельзя. Поэтому необходимо противостоять восприятию грядущего контрнаступления, как решающей битвы.

О контрнаступлении ВСУ на позиции российских войск власти Украины начали говорить ещё в прошлом году. Операцию планируют начать в весенне-летний период, когда в распоряжение украинской армии поступит обещанная Западом военная техника.

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