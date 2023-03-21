ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На Украине продолжают говорить о готовящемся контрнаступлении, и на этом фоне власти страны требуют от своих западных союзников предоставить больше оружия. Очередное такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на заявление украинского МИДа.

Своё заявление Кулеба сделал во время заседания совета министров иностранных дел стран Евросоюза. Глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил, что ВСУ сейчас больше всего нуждаются в боеприпасах. При этом Кулеба обратил внимание не только на необходимость увеличить количество поставляемых Евросоюзом снарядов, но и на скорости этих поставок. Также министр иностранных дел рассказал, что украинская армия нуждается в дополнительных системах ПВО, танковых и противотанковых снарядах, высокоточных ракетах и так далее.

Острую проблему с боеприпасами в ВСУ признают и страны ЕС. Ранее власти Евросоюза заявляли, что могут согласовать план по обеспечению киевского режима боеприпасами на общую сумму 2 миллиарда евро.

Вам может понравиться

«Русская весна»: Боевики ВСУ зашли в здание и встретили бойцов ВС РФ в Бахмуте

Зайдя в одно из зданий Бахмута, украинские боевики нарвались на российское подразделение, находящееся на другом конце коридора. Бойцы ВС РФ предложили противнику сдаться, но тот гордо заявил, что не собирается

Пулеметчики «Группы Вагнера» блокируют перемещения украинских военнослужащих на юге Артемовска

В южной части Артемовска продолжаются ожесточенные бои, в ходе которых эффективно действуют пулеметчики «Группы Вагнера». Они не дают военнослужащим ВСУ менять позиции, полностью блокируют их перемещения, открывая ураганный огонь, сообщает

Кирби: призывы к перемирию, звучащие в преддверии визита Си Цзиньпина в Россию, являются неприемлемыми

Вашингтон считает неприемлемыми любые призывы к миру на Украине по итогу запланированной встречи лидеров КНР Си Цзиньпина и российского президента Владимира Путина, которая должна пройти с 20 по 22 марта.