На Украине продолжают говорить о готовящемся контрнаступлении, и на этом фоне власти страны требуют от своих западных союзников предоставить больше оружия. Очередное такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на заявление украинского МИДа.

Своё заявление Кулеба сделал во время заседания совета министров иностранных дел стран Евросоюза. Глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил, что ВСУ сейчас больше всего нуждаются в боеприпасах. При этом Кулеба обратил внимание не только на необходимость увеличить количество поставляемых Евросоюзом снарядов, но и на скорости этих поставок. Также министр иностранных дел рассказал, что украинская армия нуждается в дополнительных системах ПВО, танковых и противотанковых снарядах, высокоточных ракетах и так далее.

Острую проблему с боеприпасами в ВСУ признают и страны ЕС. Ранее власти Евросоюза заявляли, что могут согласовать план по обеспечению киевского режима боеприпасами на общую сумму 2 миллиарда евро.