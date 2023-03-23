Россия может вернуться к обсуждению положений Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но при одном условии. Это изменение враждебного курса США в отношении России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел страны Сергей Рябков – сообщает “Лента.ру”.

Пока же Рябков полагает, что возобновление переговоров лишено какого-либо смысла, а исполнение Договора является добровольной мерой. При этом замглавы российского внешнеполитического ведомства уточнил, что враждебный курс США сейчас выражается не только в позиции по ситуации на Украине, но и в других сферах. И “точек соприкосновения” Москвы и Вашингтона по ДСНВ сейчас нет.

О приостановке участия в ДСНВ в конце февраля заявил президент Владимир Путин. Позже он подписал соответствующий закон. Договор предполагает, что страны-участницы (Россия и США) обязуются хранить в арсеналах оговорённые объёмы стратегического вооружения.

В числе причин для приостановки участия в Договоре российский лидер называл настойчивую позицию США допустить к инспекции на российские ядерные объекты представителей стран НАТО, которые в Договоре не принимают участия. Ещё одна причина – передача США Украине сведений о российских объектах стратегического назначения, по которым Киев планирует нанести удары.