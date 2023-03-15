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Враг бежит, не выдерживая натиска ВС РФ под Кременной и Сватово, рассказал подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он отметил, что российские войска перешли в наступление на этом направлении. Оно развивается весьма удачно, командование задействовало не только пехоту, но и артиллерийские подразделения, которые громят ВСУ. Поэтому украинской армии остается только одно – бросать позиции и отступать.

Марочко также сообщил, что потери украинских военных в наиболее горячих точках зоны спецоперации возрастают с каждым днем. Поэтому Киев принудительно мобилизует всех, кто попадется под руку, и отправляет на фронт. Смысла в такой тактике нет никакого, так как неподготовленные новобранцы неспособны оказывать сопротивление российским войскам. Но для украинских властей главное выслужиться перед Западом, поэтому абсурдная мобилизация продолжается.

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