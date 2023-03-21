На территории полуострова Крым вечером 20 марта прогремело сразу четыре взрыва. По предварительной информации система противовоздушной обороны перехватила дроны, запущенные ВС Украины. Данные подтвердил Сергей Аксенов, глава республики.

Со слов местных жителей, в небе над Крымом было видно три беспилотника. После этого около Джанкоя раздались взрывы.

Военные корреспонденты сообщили, что российская армия отразила удар со стороны Украины. Около Джанкоя в небе были замечены дроны, после этого произошло четыре взрыва.

Кадры очевидцев опубликовал ресурс «Русская весна». После этого Сергей Аксенов, глава Крыма, прокомментировал данные о взрывах. Он пояснил, что в районе Джанкоя сработала система противовоздушной обороны.