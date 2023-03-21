ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На территории полуострова Крым вечером 20 марта прогремело сразу четыре взрыва. По предварительной информации система противовоздушной обороны перехватила дроны, запущенные ВС Украины. Данные подтвердил Сергей Аксенов, глава республики.

Со слов местных жителей, в небе над Крымом было видно три беспилотника. После этого около Джанкоя раздались взрывы.

Военные корреспонденты сообщили, что российская армия отразила удар со стороны Украины. Около Джанкоя в небе были замечены дроны, после этого произошло четыре взрыва.

Кадры очевидцев опубликовал ресурс «Русская весна». После этого Сергей Аксенов, глава Крыма, прокомментировал данные о взрывах. Он пояснил, что в районе Джанкоя сработала система противовоздушной обороны.

Вам может понравиться

Вашингтон отправил Киеву гранатометы MK153 SMAW в преддверии контрнаступления ВСУ

Военнослужащие украинской армии приступили к тренировкам по использованию американских гранатометов MK153 SMAW, которые были переданы ВСУ руководством США еще в феврале этого года. В преддверии анонсируемого масштабного контрнаступления украинской армии,

МО: военный корабль «Буря» поразил надводную цель комплексом «Панцирь» во время испытаний

Согласно сообщению Министерства обороны России, малый ракетный корабль «Буря» во время испытаний в Балтийском море поразил надводную цель в рамках государственных испытаний. В сообщении военного ведомства говорится, что экипажем МРК

Российская артиллерия под Белогоровкой уничтожает боевиков ВСУ

Российская артиллерия успешно уничтожает боевиков ВСУ рядом с населенным пунктом Белогоровка. По данным ресурса «Русская весна», сложное сражение произошло в поселении Верхнекаменское, которое находится на границе ЛНР и ДНР. Военные