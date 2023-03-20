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Украинские телеграм-каналы сообщают о взрывах в Константиновке на территории ДНР, которая контролируется украинскими войсками. Отмечается, что удар, нанесенный предположительно российскими ВС пришелся по нежилому помещению, передает портал «Военное обозрение».

Авторы публикации напоминают, что Константиновка – это населенный пункт, в котором ВСУ готовят подкрепление для боевиков в Артемовске. В город стягивают технику и свозят личный состав. Не исключено, что удар наносился по одному из мест их размещения.

Киевские СМИ также пишут о загадочном происшествии под Черниговом. В учебном центре «Десна» погибло четверо украинских военных, причины пока не установлены, проводится расследование с участием представителей ГБР Украины. По предварительным данным, боевики нарушили правила безопасности во время обучения использованию западной техники.

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