Украинские телеграм-каналы сообщают о взрывах в Константиновке на территории ДНР, которая контролируется украинскими войсками. Отмечается, что удар, нанесенный предположительно российскими ВС пришелся по нежилому помещению, передает портал «Военное обозрение».

Авторы публикации напоминают, что Константиновка – это населенный пункт, в котором ВСУ готовят подкрепление для боевиков в Артемовске. В город стягивают технику и свозят личный состав. Не исключено, что удар наносился по одному из мест их размещения.

Киевские СМИ также пишут о загадочном происшествии под Черниговом. В учебном центре «Десна» погибло четверо украинских военных, причины пока не установлены, проводится расследование с участием представителей ГБР Украины. По предварительным данным, боевики нарушили правила безопасности во время обучения использованию западной техники.