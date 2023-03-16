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Глава города Конотоп в Сумской области Артем Семенихин заявил об уничтожении российским ударом базы подразделений территориальной обороны. На своей странице в социальной сети он заявил, что 12 боевиков получили серьезные ранения, а еще девять погибли на месте.

Удар, уничтоживший базу территориальной обороны, был нанесен 16 марта. Нужно отметить, что украинские СМИ сперва заявили о серии атак на Сумскую область, но не стали раскрывать, куда именно попали боезаряды.

Позже появилась информация, что российские ВС якобы попали по «домам мирных жителей». Однако Семенихин своим заявлением опроверг и эту версию. Выяснилось, что целью обстрела был военный объект, который удалось успешно уничтожить. Точное число ликвидированных боевиков пока не известно.

Напомним, что Киев постоянно обвиняет ВС РФ в атаках на гражданское население, однако это не соответствует действительности, чему имеется множество доказательств. По мирным городам наносят удары только украинские войска, которые сознательно целятся в жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру.

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