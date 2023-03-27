Марджори Тейлор Грин, представитель Республиканской партии США, прокомментировала заявление Владимира Путина о том, что России придется расплачиваться юанями при международных сделках.

Конгрессмен считает, что такое решение негативно скажется на Штатах. Она написала в своем Твиттере, что это следствие вмешательства американских военных в украинский кризис.

Политик заявила, что необходимо как можно скорее прекратить прокси-войну с Россией, а идея наступления украинских ВС на Крым после предоставления им вооружения со стороны США является безумием.

Марджори Тейлор Грин выступает за бывшего президента США Дональда Трампа и неоднократно заявляла, что необходимо объявить импичмент нынешнему главе страны Джо Байдену.