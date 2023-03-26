В Киреевске Тульской области прогремел взрыв, рассказал в своем телеграм-канале военный корреспондент Евгений Поддубный.

Он отметил, что причина взрыва выяснилась не сразу. Экстренные службы сообщили, что произошел он после сброса с беспилотного аппарата взрывного устройства. Изначально сообщалось о двух пострадавших, однако на данный момент их количество выросло до трех. Ранения получены из-за попадания осколков.

Напомним, что украинские ВС задействуют беспилотники для атак на приграничные территории России. Также в некоторых случаях дроны долетают и вглубь страны, однако их сбивает противовоздушная оборона.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин считает, что Киев планирует наступление не только на Крымский полуостров, но и на Белгородскую область.