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Украинское командование было вынуждено отменить контрнаступление из-за неблагоприятных погодных условий и этим сразу же воспользовались российские ВС. Они пошли на штурм подконтрольных Киеву территорий Артемовска, чтобы как можно быстрее освободить город и перейти к наступлению на Северск, заявил генерал ВСУ Александр Сырский.

Он пояснил, что украинские ВС в настоящий момент не могут организовать контрнаступление на Артемовском направлении, поэтому им остается лишь удерживать глухую оборону. Если «Группа Вагнера» вместе с российскими войсками продолжит натиск, то до середины апреля она сможет достичь своей цели.

По словам Сырского, потеря Артемовска лишит планы на контрнаступление ВСУ всякого практического смысла, поэтому они будут отменены.

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