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Во вторник Европейское командование армии США сообщило, что американский самолет военно-воздушных сил E-6B Mercury, основная задача которого заключается в обеспечении связью и разведывательными данными стратегических атомных субмарин вооруженных межконтинентальными баллистическими ракетами, приземлился на территории Исландии.

Как следует из официального сообщения, американский самолет «Судного дня», входящий в состав 1-го авиационного крыла Стратегического командования США, прибыл в Исландию для выполнения заданий в зоне ответственности американского командования в Европе.

Напомним, что самолет ВВС США E-6B Mercury выполняет роль командного пункта Стратегического командования армии США. На его борту размещен автоматизированный комплекс управления пусками межконтинентальных баллистических ракет и комплекс резервной системы связи с атомными подводными лодками класса Ohio, выполняющими боевые задания в открытом море.

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