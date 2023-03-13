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Дмитрий Белик, член Госдумы РФ по международным делам, сообщил, что идея о введении мира на Украине, выдвинутая германскими политиками, является не только абсурдной, но и наглой. Подобные предложения звучат на фоне того, что Запад продолжает накачивать Киев оружием и боевой техникой, пишут «Известия».

Так Белик прокомментировал высказывание Вольфганга Ишингера, который ранее возглавлял конференцию в Мюнхене по вопросам безопасности. Ишингер заявил, что на Украине необходимо запустить мирный процесс, и для этого следует создать контактную группу для переговоров. По его мнению, в нее должны войти представители Германии, США, Британии и Франции.

Белик возмутился и заявил, что данное предложение бесцеремонно, исходя из того, что Германия продолжает отправлять танки на Украину.

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