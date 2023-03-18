ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Мэру Горячего Ключа Сергею Белопольскому следует сложить полномочия и отправиться на фронт, заявил депутат Государственной Думы Евгений Первышов.

Таким образом парламентарий отреагировал на связанный с Белопольским скандал. Тот ранее запретил ЧВК «Вагнер» придавать земле бойцов на кладбище в станице Бакинской. Он аргументировал свое решение тем, что город-курорт не должен становиться местом массового захоронения.

«Убеждён, что господин Белопольский должен после этого оставить свою должность и отправиться добровольцем в зону СВО, чтобы занять место тех, кого он отказывается хоронить на своём курорте», – подчеркнул Первышов.

Решение Белопольского также раскритиковали жители Горячего Ключа. Они посчитали его «плевком» в сторону погибших бойцов.

Вам может понравиться

Боец РФ с позывным «Конь» рассказал, как группа совершившего подвиг Мальцева вызвала огонь на себя

Корреспонденты РИА Новости пообщались с солдатами РФ, которые были сослуживцами Александра Мальцева. Мальцев работал под позывным «Кубань» и совершил подвиг. Боец с позывным «Конь» пояснил, что днем ранее они всей

Минобороны сообщает о ликвидации более 70 бойцов украинской армии военнослужащими ВС РФ на Краснолиманском направлении

Как сообщает Министерство обороны Российской Федерации, 17 марта российские вооруженные силы ликвидировали более 70 солдат и офицеров украинской армии вместе с техникой на Краснолиманском направлении. Сообщается, что в результате точных

На Авдеевском направлении спецназ России с боем взял под контроль опорный пункт

Российские артиллеристы в составе Южного военного округа ликвидировали позиции националистов ВСУ в авдеевском направлении. Для этого они применили пушки «Гиацинт-Б». Народная милиция ДНР сообщила, что бойцы российского спецназа заняли опорный