Мэру Горячего Ключа Сергею Белопольскому следует сложить полномочия и отправиться на фронт, заявил депутат Государственной Думы Евгений Первышов.

Таким образом парламентарий отреагировал на связанный с Белопольским скандал. Тот ранее запретил ЧВК «Вагнер» придавать земле бойцов на кладбище в станице Бакинской. Он аргументировал свое решение тем, что город-курорт не должен становиться местом массового захоронения.

«Убеждён, что господин Белопольский должен после этого оставить свою должность и отправиться добровольцем в зону СВО, чтобы занять место тех, кого он отказывается хоронить на своём курорте», – подчеркнул Первышов.

Решение Белопольского также раскритиковали жители Горячего Ключа. Они посчитали его «плевком» в сторону погибших бойцов.