Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, представляющая бундестаг ФРГ, заявила, что слова Рамзана Кадырова являются явным признаком агрессии относительно Германии со стороны России. Ранее глава Чеченской Республики сказал, что вывод советских войск с территории Восточной Германии в 1994 году был ошибкой. Об этом немецкий депутат сообщила в ходе интервью швейцарскому изданию NZZ.

Она считает, что эти слова лидера Чечни являются открытой угрозой оккупации. Она обратила внимание и на надписи, которые нанесены на боевые танки РФ. На них написано: «На Берлин!».

Штрак-Циммерманн заявила, что мирное время, которое продолжается с 1945 года, может прекратиться в любой момент. Также она добавила, что украинский конфликт развивался бы по-другому, если бы ФРГ отправила танки Леопард в Киев пораньше.