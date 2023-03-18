Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, представляющая бундестаг ФРГ, заявила, что слова Рамзана Кадырова являются явным признаком агрессии относительно Германии со стороны России. Ранее глава Чеченской Республики сказал, что вывод советских войск с территории Восточной Германии в 1994 году был ошибкой. Об этом немецкий депутат сообщила в ходе интервью швейцарскому изданию NZZ.

Она считает, что эти слова лидера Чечни являются открытой угрозой оккупации. Она обратила внимание и на надписи, которые нанесены на боевые танки РФ. На них написано: «На Берлин!».

Штрак-Циммерманн заявила, что мирное время, которое продолжается с 1945 года, может прекратиться в любой момент. Также она добавила, что украинский конфликт развивался бы по-другому, если бы ФРГ отправила танки Леопард в Киев пораньше.

Вам может понравиться

Минобороны РФ: на Купянском и Краснолиманском направлениях ВСУ потеряли до 160 солдат

Министерство обороны РФ проинформировало о результатах проведения специальной операции на Украине за последние сутки. В сводке приводятся потери ВС Украины в направлении Купянска и Красного Лимана. Сообщается, что бойцы российской

Леонков: инициатива на Донецком направлении остается на стороне российской армии

Вооруженные силы Российской Федерации обладают преимуществом на Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Общая ситуация на данном участке фронта также складывается в пользу российских сил. Об этом рассказал

Мураховский рассказал о способности российских ЗРК перехватывать американские высокоточные снаряды М982 Excalibur

Зенитно-ракетные комплексы вооруженных сил Российской Федерации в условиях реальных боевых действий в зоне проведения спецоперации продемонстрировали способность перехватывать высокоточные артиллерийские боеприпасы М982 Excalibur производства США, поставляемые западными странами вооруженным силам