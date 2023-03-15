Бундесвер сейчас находится в плачевном состоянии. Чтобы полностью модернизировать немецкую армию при нынешних темпах, понадобится не менее 50 лет. Такую точку зрения высказала Комиссар по делам вооруженных сил Германии Ева Хегль. Слова чиновницы приводит Financial Times – передаёт “Лента.ру”.

Хегль обратила внимание, что поставки вооружения Киеву для его противостояния с Москвой обнажили и усилили проблемы, существовавшие в немецкой армии. Бундесверу ещё до начала специальной военной операции России в Донбассе нужна была модернизация. При нынешних темпах закупок вооружения немецкая армия обновится лишь через полвека, считает комиссар. В этой связи Хегль призвала Берлин увеличить расходы на армию.

Ранее чиновница уже заявляла о серьёзных проблемах Бундесвера. В частности, Хегль сообщала, что немецкой армии “не хватает всего”.