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Министерство иностранных дел ФРГ резко отреагировали на решение российского президента разместить тактическое ядерное оружие (ТЯО) на территории Белоруссии. В немецком МИД  заявили, что это является очередным «ядерным запугиванием».

Внешнеполитическое ведомство Германии отмечает, что заявления Владимира Путина о том, что американское правительство на протяжении многих лет размещает ТЯО на территории стран, входящих в состав Североатлантического альянса, «вводят в заблуждения и не оправдывает решения, принимаемые Москвой».

В МИД ФРГ также отметили, что белорусский президент неоднократно заявлял на международном уровне, что не планирует размещать на территории своей страны тактическое ядерное оружие.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что к апрелю должно быть завершено строительство хранилища для ТЯО в Республике Беларусь. Он подчеркнул, что вопрос о размещении тактического ядерного оружия был поднят белорусским лидером Александром Лукашенко.

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