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Страны, входящие в Североатлантический военный блок, должны увеличить траты на оборону, как это сделала Эстония. Об этом заявил министр обороны страны Ханно Певкур. Его слова, сказанные немецкому изданию Der Spiegel, приводит ТАСС.

Певкур рассказал, что оптимальными тратами на оборону в стране-участнице НАТО в нынешних условиях могли бы стать 2,5% от ВВП (в самой Эстонии в этом году доля составит 2,8%). В то же время министр обороны отметил, что далеко не все страны готовы вкладываться в безопасность. К примеру, расходы на оборону в Германии, сильно не увеличились, хотя на эту страну в Прибалтике надеются в случае возможного конфликта с Россией. В Эстонии опасаются, что Бундесвер просто не сможет вовремя перебросить боеприпасы и технику в необходимых количествах.

Ранее в НАТО обнародовали данные об оборонных расходах стран-участниц альянса. Наиболее высокими траты оказались в США и Греции (примерно по 3,5% от ВВП). Меньше всего – в Испании и Люксембурге (1,09% и 0,6% соответственно).

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