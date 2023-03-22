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Во время прямого эфира телевизионной программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» гость программы руководитель Школы Востоковедения Высшей школы экономики Андрей Карнеев потерял сознание.

В ходе телевизионной программы Карнеев комментировал визит председателя КНР Си Цзиньпиня в Москву. Однако во время оживленной дискуссии в прямом эфире профессор упал в обморок. Остальные гости вместе с ведущим телевизионной программы Владимиром Соловьевым оказали профессору Карнееву первую помощь. Ведущий программы сразу же обратился к сотрудникам съемочной группы и попросил в срочно порядке пригласить в студию врача. Профессор пришел в себя самостоятельно и хотел встать, но ведущий телепрограммы попросил его не вставать до прибытия врача.

Сообщается, что обморок был непродолжительным. После инцидента медицинский персонал провел обследование Андрея Карнеева, чтобы убедиться, что его жизни ничего не угрожает. В настоящий момент профессор Карнеев находится у себя дома, с ним все в порядке.

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