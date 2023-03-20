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Один из телеканалов Чехии сообщает о тяжелом ранении чешского медика на территории Донбасса, принимавшего участия в оказании помощи раненным солдатам вооруженных сил Украины.

Как следует из сообщения, медик из Чехии добровольно отправился на восток Украины помогать военнослужащим украинской армии в рамках международного проекта «Феникс», где получил тяжелое ранение шрапнелью во время одного из артиллерийских обстрелов.

В настоящее время тяжелое состояние чешского медика не позволяет осуществить его транспортировку в родную страну. Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Чехии Даниэль Дрейк.

Напомним, что по всей линии фронта в зоне проведения специальной военной операции продолжаются тяжелые боевые действия. Как следует из заявления официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, только на Херсонском направлении за минувшие сутки было ликвидировано 25 военнослужащих украинской армии.

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