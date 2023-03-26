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На территории ДНР в минувшие две недели сложили оружие около 70 украинских боевиков. Они сами сдались в плен, осознавая бесполезность сопротивления хорошо подготовленным российским подразделениям, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры республики.

По словам источника, большинство военнослужащих ВСУ делали все возможное, чтобы спасти свою жизнь, поэтому добровольно сложили оружие. Чаще всего сдаются боевики под Авдеевкой, Угледаром и Донецком.

Напомним, что ранее один из военнопленных ВСУ рассказал о нехватке кадров для украинской армии и отправке на передовую инвалидов. Кроме того, он отметил, что в качестве наказания за какие-либо проступки мобилизованных новобранцев моментально забрасывают в самые горячие точки зоны СВО, фактически отправляя их на убой.

Киев продолжает тотальную мобилизацию, причем наиболее агрессивно она проходит в Одесской и других русскоязычных областях, где людей хватают прямо на улицах.

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