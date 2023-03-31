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Властям Дании нужно применить все возможные средства для удержания в армии молодых людей. Стране необходимо решать проблему с недоукомплектацией вооруженных сил. Об этом заявил главком ВС Дании Арпе Нильсен. Его слова приводит РИА “Новости”.

Армия Дании сейчас насчитывает 20 тысяч человек и ещё чуть больше 10 тысяч находятся в резерве. На фоне событий на Украине власти скандинавского государства ещё в прошлом году приняли решение нарастить военную мощь. Однако за долгие годы вооружённые силы страны оказались существенно ослаблены.

Чтобы привлечь больше новобранцев в армию, в Дании хотят увеличить их денежное довольствие, обновить военную технику, недвижимость и так далее. Ранее сами военные в Дании называли состояние её армии худшим за последние четыре десятка лет и призывали власти исправить такое положение дел.

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