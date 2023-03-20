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Властислав Бржиза, чешский аналитик, выдвинул свою версию инцидента в Черном море с падением американского беспилотника. Он заявил, что ВВС России намеренно ликвидировали дрон США.

По мнению специалиста, Россия сказала неправду о том, что ее истребители не контактировали с американским БПЛА и столкновение все же было, однако видеозапись прямо перед ним оборвалась.

Аналитик отметил, что российский истребитель, как минимум, нанес два скоординированных удара по американскому дрону, когда пролетал непосредственно рядом с ним.

МИД России отрицает подобные утверждения. По официальной информации, никакого физического контакта между дроном Соединенных Штатов Америки и российским самолетом Су-27 не было.

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