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Бывший участник «Лиги смеха» украинский комик Роман Иваненко погиб в сражениях под Угледаром. Согласно информации украинских СМИ, экс-комик был в составе 72-й механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Попав в окружение 24 февраля, Иваненко был ранен и взят в плен российской стороной. Несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, он скончался от полученного ранения.

Отмечается, что Роман Иваненко в момент начала специальной военной операции был за пределами Украины. А точнее он находился в Германии. Спустя некоторое время от начала конфликта, Иваненко вернулся на Украину и отправился добровольцем на фронт.

Напомним, что в декабре 2022 года командир батальона 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Андрей Верхогляд был ликвидирован под Авдеевкой.

Вооруженные силы РФ продолжают проведение спецоперации на Украине, начавшейся более года назад. Основными целями СВО является защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

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