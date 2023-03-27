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Армия Болгарии не располагает снарядами калибра 155 миллиметров, поэтому не может отправить их на Украину. Об этом заявил министр обороны Болгарии Димитар Стоянов – сообщает “Газета.ру” со ссылкой на радиостанцию BNR.

В то же время Стоянов рассказал, что София не отказывается от поддержки Киева – все договорённости, которые касаются оказания военной помощи, исполняются.

Калибр 155 миллиметров называют “натовским”, поскольку в армиях стран Североатлантического блока стоят на вооружении гаубицы и артиллерийские системы именно этого калибра. Их же страны Запада направляли Киеву в рамках оказания военной помощи. Сейчас ВСУ, в основном, пользуются артиллерией с “натовским” калибром.

Болгария, как и многие европейские страны, стала оказывать военную помощь Украине после начала специальной военной операции России в Донбассе. Сообщалось, что София уже поставила вооружения на сумму примерно 2,5 миллиарда евро.

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