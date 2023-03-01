Как заявил руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов Научно-исследовательского института вычислительных комплексов (НИИВК) им. М. А. Карцева Виталий Долгов, уже в апреле в распоряжении российских военных, находящихся в зоне СВО, появится новый разведывательно-ударный беспилотник РУД-7.

По словам Долгова, по заказу российского оборонного ведомства на базе ударного дрона РУД-250 был разработан новый БПЛА РУД-7, основной задачей которого является доставка по воздуху грузов и сброс их на позиции. РУД-7 может летать на расстояние до 10 км и нести до 2 кг полезной нагрузки. В апреле пройдут испытания новой модели российского беспилотника в условиях реальных боевых действий в зоне СВО.

Напомним, что представители НИИВК уже передали российским подразделениям, находящимся в зоне СВО, пять разведывательно-ударных беспилотника РУД-250 для испытаний и выявления возможных недоработок. Сообщается, что данный БПЛА способен работать без спутникового сигнала, что делает его неуязвимым для РЭБ противника.