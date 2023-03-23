Соединенные Штаты будут сами управлять весенним контрнаступлением Украины, так как опасаются, что без этого Киев его проиграет. Что будет означать поражение в специальной операции, пишет издание «Украинская правда».

Автор публикации Алена Гетманчук пояснила, что США имеют все основания думать именно так. Наступление планируется на май, но Киев уже ухитрился проиграть несколько важных сражений, причем проиграть разгромно, с серьезными потерями.

В Белом доме уже перестали верит в сказки президента Украины Зеленского о «скорой победе» и решили взять управление контрнаступлением в свои руки. Мало того, Вашингтон предъявит украинскому лидеру крупный счет к оплате за оружие, боеприпасы и прочее, если ВСУ не смогут победить ВС РФ на поле боя.